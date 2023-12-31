المهدية: 235 ألف حريف يختارون الوجهة السياحيّة بالمهدية منذ مطلع السنة وإلى غاية 20 ديسمبر الجاري

استقبلت الوجهة السياحيّة بالمهدية إجمالي 235 ألف سائح خلال الفترة الفاصلة بين غرة جانفي و20 ديسمبر 2023، وهو ما يمثّل زيادة هامة تقدر بنحو 28 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من العام المنقضي، وفق المندوب الجهوي للسياحة، محمد بوجدارية.



وأضاف بوجدارية، في تصريح لـوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الأحد، أن عدد الليالي المقضاة خلال الفترة المذكورة عادل 1 مليون و270 ألف ليلة في مختلف الوحدات الفندقية بالجهة، كما سجلت المندوبية تطوّرا في عدد الوافدين خاصة في السوق التونسية (44 بالمائة) والألمانية (9 بالمائة) والتشيكية بنفس النسبة.

وقال إن جميع الأسواق التقلدية والتي عُرفت بتفضيلها للوجهة التونسية شهدت عودة ملحوظة ومنها السوق الفرنسية والبريطانية والألمانية والايطالية، مقدّرا تطور عدد الحجوزات بين 21 و31 ديسمبر الجاري بمناسبة الاحتفال برأس السنة الميلادية بحوالي 8ر46 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام المنقضي.

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