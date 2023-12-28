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زغوان: المصادقة على 25 عملية استثمار في القطاع الفلاحي بحجم استثمارات يفوق المليوني دينار

Publié le Jeudi 28 Decembre 2023 - 13:30 قراءة: 0 د, 28 ث
      
صادقت اللجنة الجهوية لإسناد الامتيازات المالية في القطاع الفلاحي بولاية زغوان، أمس الأربعاء، في جلستها الرابعة والأخيرة لسنة 2023، على 25 ملف استثمار فلاحي بحجم استثمارات يتجاوز المليوني دينار، وذلك من من مجموع 36 ملفا نظرت فيها اللجنة.
وأفاد المدير الجهوي لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بزغوان، سمير مرزوق، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأنه تم تخصيص امتيازات بقيمة 680 ألف دينار بعنوان منح تشجيعية لفائدة الفلاحين أصحاب الملفات المصادق عليها.
وأوضح أنّ الاستثمارات المصادق عليها ستخصص لتطوير مساحات الزياتين والأشجار المثمرة، واقتناء معدات وتجهيزات فلاحية بهدف الاقتصاد في مياه الري وتحسين مردودية القطاع.


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