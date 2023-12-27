كريستيانو رونالدو يتصدر هدافي سنة 2023

صعد البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي لصدارة هدافي عام 2023 على مستوى العالم بعد تسجيله ثنائية رائعة في مرمى الاتحاد امس الثلاثاء لحساب المقابلة المؤجلة عن الجولة ال17 للبطولة

السعودية.

وسجل رونالدو ثنائية في ليلة فوز النصر بالكلاسيكو أمام الاتحاد بنتيجة 5-2, ونجح في أن يرفع حصيلة أهدافه هذا العام إلى 53, متخطيا الإنقليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونيخ والفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان بفارق هدف واحد عن كلٍ منهما.

وجاءت اهداف رونالدو الـ53 خلال عام 2023, 43 مع فريق النصر السعودي, و10 مع منتخب البرتغال.



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وتنتهي فرصة كين ومبابي في مطاردة البرتغالي رونالدو بعد ختام استحقاقات فريقيهما خلال العالم الجاري, ولكن لا زالت صدارة "صاروخ ماديرا" مهددة في حال تعافي النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي من الإصابة ومشاركته في أي

من المباراتين المتبقيتين لفريقه قبل نهاية 2023.

ويمكن أن يعزز كريستيانو رونالدو رصيده التهديفي وإحباط محاولة هالاند حال تسجيله لصالح النصر أمام التعاون السبت المقبل, في آخر مباريات العام لفريقه.



وفيما يلي الترتيب الحالي لهدافي العالم في 2023 :

1. كريستيانو رونالدو (النصر السعودي) 53 هدفا

2. هاري كين (بايرن ميونيخ) 52 هدفا

-- كيليان مبابي (سان جرمان) 52 هدفا

4. إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) 50 هدفا .

