وفاة محمود التريكي الرئيس المدير العام الأسبق لوكالة تونس إفريقيا للأنباء

توفي اليوم الأحد محمود التريكي (87 عاما)، الرئيس المدير العام الأسبق لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) والدبلوماسي الأسبق.

وتولّى الفقيد، وهو من مواليد سوسة سنة 1936، إدارة وكالة تونس افريقيا للأنباء خلال سبعينيات القرن الماضي.



وعمل الفقيد مستشارا إعلاميا لدى الوزير الأول الأسبق الراحل الهادي نويرة في سبعينيات القرن الماضي. كما شغل منصب سفير جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة، وهو حاصل على الإجازة في الحقوق من باريس ودرس العلوم السياسية في إحدى جامعات غرونوبل (فرنسا).



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وأهدى الراحل التريكي، في سنة 2016، مكتبته الخاصة للمكتبة الوطنية وضمت وقتها 1736 عنوانا باللغتين العربية والفرنسية.

وصدرت للفقيد مجموعة شعرية وكتب باللغتين العربية والفرنسية.

وسيوارى الراحل الثرى غدا الإثنين بالعاصمة.







