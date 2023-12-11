عمال الحضائر اقل من 45 سنة ينظمون مسيرة الأربعاء القادم، إلى قصر قرطاج

ينظم مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر أقل من 45 سنة، مسيرة سلميّة إلى قصر قرطاج انطلاقا من شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، يوم الأربعاء القادم، للمطالبة بمقابلة رئيس الجمهورية وإطلاعه على خفايا ملف عمال الحضائر، وفق بلاغ أصدره المجمع اليوم الاثنين.



وبين مجمع تنسيقيات عمال الحضائر أنه منظوريه " استنفدوا جميع الحلول مع هذه الحكومة و لم يبق لهم إلا التوجه إلى رئيس الجمهورية لاخباره بكل التفاصيل التي لا علم له بها عن ملف الحضائر"، خاصة بعد سلسلة التحركات الجهوية التي نفذوها في ولايات صفاقس والقصرين و قفصة والتي لم تلقى أي تفاعل من طرف الحكومة، كما هو الحال مع جميع التحركات التي قموا بها طيلة سنة 2023، حسب نص البلاغ.





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ودعا المجمع إلى ضرورة احترام حق عمال الحضائر في التظاهر السلمي في إطار ما يكفله الدستور والقانون، لافتين إلى التجاهل الذي يلقاه ملفهم من قبل الحكومة التي ضربت حسب البلاغ، ، عرض الحائط مبدأ استمرارية الدولة واحترام تعهداتها في ظل تدهور القدرة المعيشية لهذه الفئة.



