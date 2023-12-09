الرابطة 2: نتائج مباريات الدفعة الأولى

في ما يلي نتائج مباريات الدفعة الأولى من الجولة العاشرة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية التي جرت اليوم السبت:



السبت 9 ديسمبر 2023

المجموعة الأولى



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في ملعب الطيب بن عمار

الشبيبة الرياضية بالعمران - الأمل الرياضي بحمام سوسة 3 - 0

في ملعب وادي الليل الاصطناعي

المستقبل الرياضي بوادي الليل - القلعة الرياضية 0 - 0

في ملعب قربة البلدي

النادي الرياضي القربي - المرجان الرياضي بطبرقة 4 - 1

في ملعب حمدة العواني

الشبيبة الرياضية القيروانية - جندوبة الرياضية 1 - 1





الترتيب ن ل

1-جندوبة الرياضية 22 9

2- شبيبة العمران 21 9

3-نادي حمام الأنف 17 8

-النادي القربي 17 9

5-النجم الرادسي 16 9

6-هلال مساكن 12 9

7-شبيبة القيروان 10 9

-أمل حمام سوسة 10 9

9- جمعية اريانة 9 8

-مستقبل وادي الليل 9 9

11-مرجان طبرقة 7 10

12-القلعة الرياضية 5 9

-سبورتينغ بن عروس 5 9





المجموعة الثانية

في الملعب البلدي بالشابة

الهلال الرياضي الشابي - الملعب القابسي 0 - 0

في المركب الرياضي بجرجيس

الترجي الرياضي الجرجيسي - المستقبل الرياضي بالرجيش 2 - 0





الترتيب ن ل

1-هلال الشابة 21 10

2-الترجي الجرجيسي 20 9

3-مستقبل قابس 18 8

4-امل جربة 14 8

5-الملعب القابسي 13 9

6-امل الرقبة بتطاوين 10 8

-- مكارم المهدية 10 8

--سبورتينغ المكنين 10 9

9-اولمبيك مدنين 9 8

--اولمبيك سيدي بوزيد 9 9

11-نادي محيط قرقنة 5 8

--نسر جلمة 5 9

13-مستقبل الرجيش 2 9



وتستكمل غدا الأحد انطلاقا من الساعة الثانية بعد الظهرمباريات الجولة وفق البرنامج التالي:



المجموعة الأولى

في ملعب بن عروس المعشب

نادي سبورتينغ بن عروس - الجمعية الرياضية باريانة

في الملعب البلدي بمساكن

الهلال الرياضي بمساكن - النادي الرياضي بحمام الأنف

النجم الرياضي الرادسي(معفى)





المجموعة الثانية

في ملعب أحمد خواجة

مكارم المهدية - الأمل الرياضي بالرقبة

في ملعب جلمة الاصطناعي

النسر الرياضي بجلمة - نادي المحيط القرقني

في ملعب قابس المعشب

المستقبل الرياضي بقابس - نادي أولمبيك مدنين

في ملعب مصطفى الدوري المعشب

الأمل الرياضي بجربة - نادي سبورتينغ المكنين

أولمبيك سيدي بوزيد (معفى)

