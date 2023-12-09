الرابطة 2: نتائج مباريات الدفعة الأولى

في ما يلي نتائج مباريات الدفعة الأولى من الجولة العاشرة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية التي جرت اليوم السبت:
السبت 9 ديسمبر 2023
المجموعة الأولى
السبت 9 ديسمبر 2023
المجموعة الأولى
في ملعب الطيب بن عمار
الشبيبة الرياضية بالعمران - الأمل الرياضي بحمام سوسة 3 - 0
في ملعب وادي الليل الاصطناعي
المستقبل الرياضي بوادي الليل - القلعة الرياضية 0 - 0
في ملعب قربة البلدي
النادي الرياضي القربي - المرجان الرياضي بطبرقة 4 - 1
في ملعب حمدة العواني
الشبيبة الرياضية القيروانية - جندوبة الرياضية 1 - 1
الترتيب ن ل
1-جندوبة الرياضية 22 9
2- شبيبة العمران 21 9
3-نادي حمام الأنف 17 8
-النادي القربي 17 9
5-النجم الرادسي 16 9
6-هلال مساكن 12 9
7-شبيبة القيروان 10 9
-أمل حمام سوسة 10 9
9- جمعية اريانة 9 8
-مستقبل وادي الليل 9 9
11-مرجان طبرقة 7 10
12-القلعة الرياضية 5 9
-سبورتينغ بن عروس 5 9
المجموعة الثانية
في الملعب البلدي بالشابة
الهلال الرياضي الشابي - الملعب القابسي 0 - 0
في المركب الرياضي بجرجيس
الترجي الرياضي الجرجيسي - المستقبل الرياضي بالرجيش 2 - 0
الترتيب ن ل
1-هلال الشابة 21 10
2-الترجي الجرجيسي 20 9
3-مستقبل قابس 18 8
4-امل جربة 14 8
5-الملعب القابسي 13 9
6-امل الرقبة بتطاوين 10 8
-- مكارم المهدية 10 8
--سبورتينغ المكنين 10 9
9-اولمبيك مدنين 9 8
--اولمبيك سيدي بوزيد 9 9
11-نادي محيط قرقنة 5 8
--نسر جلمة 5 9
13-مستقبل الرجيش 2 9
وتستكمل غدا الأحد انطلاقا من الساعة الثانية بعد الظهرمباريات الجولة وفق البرنامج التالي:
المجموعة الأولى
في ملعب بن عروس المعشب
نادي سبورتينغ بن عروس - الجمعية الرياضية باريانة
في الملعب البلدي بمساكن
الهلال الرياضي بمساكن - النادي الرياضي بحمام الأنف
النجم الرياضي الرادسي(معفى)
المجموعة الثانية
في ملعب أحمد خواجة
مكارم المهدية - الأمل الرياضي بالرقبة
في ملعب جلمة الاصطناعي
النسر الرياضي بجلمة - نادي المحيط القرقني
في ملعب قابس المعشب
المستقبل الرياضي بقابس - نادي أولمبيك مدنين
في ملعب مصطفى الدوري المعشب
الأمل الرياضي بجربة - نادي سبورتينغ المكنين
أولمبيك سيدي بوزيد (معفى)
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