قابس: تظاهرة علمية حول ندرة المياه في تونس والعالم

تنظم مؤسسة هادي بوشماوي الخيرية بالتعاون مع جامعة قابس وجامعة قفصة ومدرسة الدكتوراه " العلوم والهندسة والمجتمع " وشركة التصرف في القطب الصناعي والتكنولوجي بقابس والمعهد الفرنسي بتونس، يوما علميا حول " تحديات ادارة ندرة المياه في تونس وفي مختلف أنحاء العالم".





ويتضمن برنامج هذه الندوة التي ستلتئم يوم الجمعة المقبل وستحتضن أشغالها قاعة المحاضرات بجامعة قابس، تقديم مجموعة من المداخلات سيتم من خلالها التطرق إلى تحديات ندرة المياه في تونس من حيث الواقع والآفاق والى المياه في عصر التحولات الرقمية والطاقة البيئية.



...



كما سيقع التطرق في هذه الندوة الى اعادة استخدام المياه المستعملة والمياه المعالجة بأجيم كأحد التحديات الكبرى بجزيرة جربة والى مقترح اقامة برنامج تعليمي حول حوكمة المياه وكيفية استعمالها بين احدى المدن التونسية ومرسيليا.

وسيؤثث هذه المداخلات على التوالي الخبير في مجال المياه وكاتب الدولة السابق للموارد المائية عبد الله الرابحي ورئيس جمعية الخبراء الكيميائيين بفرنسا جان بيار دالبون ورئيس جمعية " قطرة ماء " والعضو بالأكاديمية العالمية للماء وبأكاديمية الماء بفرنسا سارج ميكال والصحفية والعضوة بأكاديمية الماء بفرنسا جوزيفين قروجان.

ويتنزل تنظيم هذه الندوة في اطار تحقيق الهدف السادس للتنمية المستدامة للأمم المتحدة ، الذي يدعو الى الادارة المستدامة لمياه الشرب والى ايلاء اهتمام خاص للنظافة والصرف الصحي. وستوفر هذه الندوة وفق ما أفاد بذلك اليوم لمراسل " وات " مدير مؤسسة هادي بوشماوي الخيرية عز الدين ونيس اطارا مناسبا لطرح الاشكاليات واستشراف الحلول في مسألة حوكمة المياه حيث أنها ستمكن من التعرف على التطورات والتكنولوجية في مجال الحد من التلوث والاستخدام الفعال للمياه ومن مناقشة وتبادل وجهات النظر حول احتياجات التوعية والتدريب والبحث والتطوير لاضفاء المزيد من النجاعة على مسألة الحوكمة المائية.