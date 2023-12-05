الرابطة 1 - فوز الترجي الرياضي على مضيفه مستقبل المرسى 1-0

فاز الترجي الرياضي التونسي على مستقبل المرسى 1-0 اليوم الثلاثاء بملعب عبد العزيز الشتيوي بالمرسى في لقاء متاخر لحساب الجولة الثامنة للمجموعة الثانية ضمن المرحلة الاولى من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.

وسجل محمد وائل الدربالي الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة 59.

ورفع الترجي الرياضي بفضل هذا الفوز رصيده الى 22 نقطة في صدارة المجموعة الثانية من ثماني مقابلات بالتساوي مع الاتحاد المنستيري الذي خاض تسع مقابلات فيما تجمد رصيد مستقبل المرسى عند نقطتين في المركز الاخير من 10 مقابلات.

الترتيب



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الترجي الرياضي 22 8

الاتحاد المنستيري 22 9

النادي الصفاقسي 19 10

نجم المتلوي 9 9

النادي البنزرتي 9 9

اتحاد تطاوين 6 9

مستقبل المرسى 2 10