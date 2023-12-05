وزارة الصحة تنظم يومي 4 و 5 ديسمبر الجاري دورات تكوينية في كافة مراحل سلسلة تبريد اللقاحات والأمصال

تنظّم وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" يومي 4 و5 ديسمبر الجاري سلسلة من الدورات التكوينية لفائدة التّقنيين المشرفين على مخازن التّبريد لضمان المحافظة على جودة اللقاحات والأمصال في جميع مخازن التبريد ومراكز الصحّة

الأساسيّة بكافة ولايات الجمهورية حسب ما جاء في بلاغ للوزارة على صفحتها على فيسبوك.



وأضاف البلاغ أن هذا البرنامج التّكويني الذي تحتضنه مدرسة علوم التمريض بقابس يندرج ضمن تنفيذ خطّة العمل لتأهيل منظومة سلسلة التّبريد وفق المعاير الدّوليّة المعتمدة في هذا المجال مبرزا أن وزارة الصحة انطلقت منذ سنة 2021 في اعتماد التعويض التّدريجي لتجهيزات التّبريد الموجودة



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بتوزيع ما يقارب 1630 جهازا جديدا. ولفت البلاغ الى أن هذا التكوين، الذي شمل ولايات قابس ومدنين وتطاوين في يومه الأول و ولايات قفصة وسيدي بوزيد وقبلي وتوزر في يومه الثاني، كان لفائدة التّقنيين والمهندسين البيوطبّيين لتدريبهم على كيفيّة تركيب واستخدام وصيانة التّجهيزات الجديدة الخاصّة بحفظ اللّقاحات لتأمين نجاعة الأداء والجودة والسّلامة في كافّة مراحل سلسلة التبريد.



