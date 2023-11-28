البرلمان يصادق على ميزانية وزارة التجهيز والاسكان لسنة 2024

صادق مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة تواصلت، ليل الثلاثاء، بقصر باردو، على ميزانية وزارة التجهيز والإسكان من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 بموافقة 122نائب واحتفاظ 11 نائبا ورفض 3 نواب.



وبلغت اعتمادات التعهد لسنة 2024 حوالي 425ر2785 مليون دينار وتم رصد 1970 مليون دينار لاعتمادات الدفع بينما ناهزت الحسابات الخاصة في الخزينة 48 مليون دينار.





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وتتعهد وزارة التجهيز والإسكان خلال سنة 2024 بمواصلة دعم نسق انجاز المشاريع الطرقية والعناية بالمسالك الريفية وبناء الطرقات. كما ستواصل الاهتمام بصيانة وتعهد الرصيد الطرقي مع إعطاء الأولوية لمشاريع حماية المدن من الفيضانات وصيانة المنشآت المائية.



وتشمل استراتيجية الوزارة، وفق ميزانية 2024، أيضا، تنفيذ برامج السكن الاجتماعي وتهذيب وإدماج الأحياء السكنية الكبرى قصد تحسين ظروف العيش بها.

