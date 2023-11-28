جلسة عمل حول مشروعي التذاكر الالكترونية واعوان تاطير الجماهير الرياضية بالفضاءات الرياضية بين وزارتي الشباب والرياضة والداخلية

انعقدت اليوم الثلاثاء جلسة عمل بمقر وزارة الشباب والرياضة خصصت لاستعراض اليات تفعيل التوصيات المنبثقة عن الندوة الوطنية حول مكافحة أحداث العنف والشغب داخل الفضاءات الرياضية، وذلك بحضور مختلف الاطراف المتدخلة، تم خلالها تقديم حوصلة حول تقدّم عمل اللجنة المشتركة بين وزارتي الشباب والرياضة والداخلية لتفعيل مشروعي التذاكر الإلكترونية وأعوان تأطير الجماهير الرياضية بالفضاءات الرياضية لمكافحة العنف بالملاعب.





وتضمنت جلسة العمل وفق ما جاء على الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة على شبكة التواصل الاجتماعي, ثلاث مداخلات تمحورت حول اشغال اللجنة الفرعية الخاصة بإحداث منصة لبيع التذاكر الإلكترونية والتي ستمكن الجماهير الرياضية من اقتناء التذاكر الخاصة بالمقابلات عبر منصة مخصصة للغرض وذلك لتجنب الاكتظاظ والحد من التلاعب بالتذاكر في السوق السوداء, اذ تم تقديم عرض حول المنظومة الإلكترونية وبسط لمحة حول طريقة الدخول للمنصة والتسجيل لاقتناء التذاكر.



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وتم كذلك استعراض أشغال اللجنة الفرعية الخاصة بوضع الإطار القانوني المنظم لعمل الأعوان المختصين في تأطير وتنظيم الجماهير بالملاعب والفضاءات الرياضية .



وفي ختام الجلسة تم الاتفاق على الانطلاق تدريجيا وبصفة مرحلية في اعتماد تجربة اعوان تاطير الجماهير الرياضية داخل الملاعب والقاعات الرياضية بالتنسيق بين وزارة الداخلية والجامعات والجمعيات الرياضية كتجربة أولى في مباريات البطولة الوطنية مع استكمال الإجراءات الخاصة بتفعيل التذاكر الالكترونية.