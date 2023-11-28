رئيس الجامعة التونسية للمسرح: "إقصاء عروض مسرح الهواة من أيام قرطاج المسرحية سابقة خطيرة في تاريخ المهرجان"

قال رئيس الجامعة التونسية للمسرح محمد مرجان إن الساهرين على برمجة عروض الدورة 24 من أيام قرطاج المسرحية (2 - 10 ديسمبر 2023) "قد قاموا بإقصاء عروض مسرح الهواية من البرمجة رغم حضور الأعمال الهاوية على مدى الدورات الفائتة".



واعتبر في تصريح أدلى به لوكالة تونس افريقيا للأنباء، مساء اليوم الثلاثاء، أن غياب الأعمال المسرحية الهاوية عن برمجة أيام قرطاج المسرحية هو "سابقة خطيرة في تاريخ هذا المهرجان". وأكد أن مسرح الهواية لطالما لازم تنظيم هذه التظاهرة منذ تأسيسها سنة 1983.





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وأضاف أن مسرح الهواية شهِد ولادة أيام قرطاج المسرحية منذ نشأتها سنة 1983 "وقد كان المسرحيون الهواة من ضمن المنخرطين في تأسيسها مع الفقيد المنصف السويسي وعدد من القامات المسرحية الوطنية، حيث انخرطت في هذا المشروع أيضا ثلاث فرق مسرحية قارة بجهات الكاف وقفصة وصفاقس وكانت إحدى ركائز هذه التظاهرة ودعائمها".



وأشار إلى أن قسم مسرح الهواية قد سجّل حضوره باستمرار على مدى الدورات السابقة لأيام قرطاج المسرحية، فكانت برمجة العروض تتوزع على دار الثقافة ابن رشيق بالعاصمة ودار الثقافة المغاربية ابن خلدون والمركز الثقافي الجامعي الحسين بوزيان.



ولاحظ أن عروض مسرح الهواية غير مكلفة ماديا "إذ لا تتجاوز كلفة العرض الواحد ألف وخمسمائة دينار (1500 دينار) ويمكن الاستعانة بإدارة المسرح للحصول على عروض مدعومة"، بحسب تقديره.



ودعا محمد مرجان إدارة أيام قرطاج المسرحية إلى العمل على برمجة عدد من العروض في صنف الهواية حتى يكون حضور مسرح الهواية حضورا رمزيا في المهرجان وحتى "لا يُقصى الفعل المسرحي الهاوي باعتباره أحد أعمدة المسرح التونسي وأوّل الخطوات نحو المسرح المحترف".