أبو عبيدة يعلن عن احتكاك بين "القسام" والجيش الإسرائيلي يعلن استهداف جنوده بـ 3 عبوات ناسفة

أعلن المتحدث باسم كتائب القسام أن القوات الإسرائيلية اخترقت اليوم الهدنة في شمال قطاع غزة، ما أسفر عن اشتباكات بين الجانبين.





وقال ابو عبيدة في بيان أنه "نتيجة للخرق الواضح من قبل العدو لاتفاق التهدئة شمال قطاع غزة اليوم، حدث احتكاك ميداني" مع الجيش الإسرائيلي.



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وأشار المتحدث إلى أن مقاتلي "القسام" تعاملوا مع الخرق الإسرائيلي شمال القطاع اليوم بنجاح.



وأضاف: "من جانبنا نحن ملتزمون بالهدنة التي ما التزم بها العدو، وندعو الوسطاء للضغط على الاحتلال للالتزام بكافة بنود الهدنة على الأرض وفي الأجواء".



ومن جانبه قال الجيش الإسرائيلي إنه خلال الساعة الماضية، تم تفجير 3 عبوات ناسفة بالقرب من قواته في موقعين مختلفين شمال قطاع غزة، معتبرا أنه انتهاك للهدنة من طرف حركة "حماس".



وأفاد مراسل RT في وقت سابق اليوم بإطلاق الدبابات الإسرائيلية النار شمال غربي قطاع غزة، وتصاعد أعمدة من الدخان في المنطقة.



وذكر أن القوات الإسرائيلية فتحت النار من الدبابات على أطراف حي الشيخ رضوان ومخيم الشاطئ شمال غرب مدينة غزة، بالرغم من تمديد الهدنة.



ووفقا لشهود عيان سمع دوي إطلاق كثيف للنار صباح اليوم الثلاثاء في غزة، إلى جانب مشاهدة طائرات إسرائيلية في الأجواء شمال القطاع.



وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، أن القوات الإسرائيلية ترفض لغاية اللحظة السماح بإدخال الوقود لتشغيل المشافي في شمال القطاع.