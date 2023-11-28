الامين العام لاتحاد اللجان الاولمبية العربية " نعمل على تجسيم برنامج طموح لتطوير الرياضة العربية "

اكد الامين العام لاتحاد اللجان الاولمبية العربية عبد العزيز العنزي بان الاتحاد بصدد وضع استراتيجية وخطة عمل جديدة تستهدف تطوير الرياضة العربية

واضاف العنزي خلال اجتماع مع محمد ولد الحسن رئيس لجنة الاتصال المؤسساتي في اتحاد اللجان الاولمبية العربية اليوم في مقر الاتحاد بالرياض بان الاتحاد برئاسة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل يتطلع لرؤية برامج وخطط الاتحاد تتجسم في اتجاه تطوير المجال الرياضي وتنعكس ايجابيا علي اداء جميع اللجان الاولمبية العربية الأعضاء .مبرزا الجهود المبذولة في السعودية لتطوير النشاط الرياضي .

وافاد مصدر مقرب من الاتحاد انه من المقرر ان يتم تقديم الاستراتيجية الجديدة خلال الجمعية العمومية القادمةلاتحاد اللجان الاولمبية العربية .

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