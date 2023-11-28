على هامش مشاركته في المنتدى الوزاري للاتحاد من أجل المتوسط، نبيل عمّار يتحادث مع المكلف بتسيير وزارة الخارجيّة الليبي ووزير الخارجيّة الموريتاني

أجرى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمّار، محادثتين منفصلتين جمعته بكلّ من المكلف بتسيير وزارة الخارجية والتعاون الدّولي الليبي، الطّاهر الباعور وكذلك محمد سالم مرزوق، وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين بالخارج، وذلك على هامش مشاركته في المنتدى الوزاري الثامن للاتحاد من أجل المتوسط.



وتطرّقت المحادثتان، حسب بلاغين لوزارة الشؤون الخارجية اليوم الثلاثاء، إلى الأوضاع الإقليمية والعلاقات الثنائية، حيث تمّ تأكيد تطابق وجهات النّظر بخصوص الوضع في الشرق الأوسط والحاجة المُلحّة للتوصل إلى وقف إطلاق نار دائم في الأراضي الفلسطينية مع التشديد على ضرورة تطبيق القانون الدولي الإنساني وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة إلى الشعب الفلسطيني الشقيق ودعم جهوده في إسترداد حقوقه المشروعة.





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