تطاوين: نقص في التزود بالمواد الاساسية وتعطل بعض المخابز جراء عدم تزويدها بمادة الفارينة

تتواصل في ولاية تطاوين، ازمة نقص توفرعدد من المواد الاساسية في الاسواق، من ذلك الفرينة والسميد والسكر والحليب والزيت المدعم وغيرها من المواد التي تتزود بها الجهة بكميات لا تفي بالحاجة، ما اجج اللهفة في صفوف المواطنين، الذين اصبحوا يترصدون شاحنات التوزيع للحصول على كمية من هذه المنتوجات والتى هي عادة مضبوطة.



وقال احد تجار الجملة، بهذا الخصوص في تصريح لصحفي "وات" ان الكميات التي تصله توزع في الحال على تجار البيع بالتفصيل، مشيرا الى تواصل عدم توفر بعض المنتوجات لاشهر، على غرار الزيت المدعم، لافتا الى ان اسعار زيت الزيتون مرتفعة، ولا يمكن لكافة المواطنين اقتناؤها.

كما عبر عدد من المواطنين لصحفي "وات" عن عناء الحصول على هذه المنتوجات الاستهلاكية وخاصة مادة الحليب، واشاروا الى اعتماد عدد من تجار التفصيل اسلوب البيع المشروط (اشتراط اقتناء عصير او ماء او ياغرت)، والى الترفيع في اسعار التوزيع، غير الشفاف والسوي للمواد الاساسية المدعمة.



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يذكر ان والي تطاوين حافظ الفيتوري، قام مؤخرا بزيارة متابعة الى عدد من المخابز عقب ازمة توفر مادة الفارينة واضطرار عدد من المخابز للتوقف عن العمل مؤقتا بسبب تاخير عملية توزيع هذه المادة، وشدد على اهمية التسريع في حل الاشكال وعودة التزويد وتلافي الاضطراب في سير عدد من المخابز، كما دعا الى مضاعفة الجهد لتوفير كافة شروط السلامة الصحية للمواد الغدائية والتصدي للاحتكار ومقاومة كل اشكال التهريف والتجارة الموازية

يشار الى انه لم يتسن لصحفي "وات" الحصول على معطيات بخصوص عملية التزويد والمراقبة الاقتصادية، نظرا لشغور منصب المدير الجهوي للتجارة الذي نقل بمثل خطته الى ولاية قبلي، ولم يتم تعويضه بعد.