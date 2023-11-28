بنزرت: حجز 5 اطنان من الفرينة الرفيعة وإعادة ضخها بالمسالك القانونية وتأمين قيمتها في الخزينة العامة للدولة

حجزت مصالح المراقبة الاقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة ببنزرت، اثر القيام بعملية رقابية نوعية ، 5 اطنان من مادة الفرينة الرفيعة لدى أحد تجار الجملة للمواد الغذائية بمدينة بنزرت، وتمت إعادة ضخها بالمسالك القانونية وتأمين قيمتها في الخزينة العامة للدولة، وفق ما افاد به المدير الجهوي للتجارة سامي البجاوي.

وبين المصدر ذاته لصحفي "وات" ان العملية تندرج في إطار اعمال اللجنة الجهوية لمراقبة الأسعار ومكافحة التجارة الموازية والتهريب ومواصلة برنامج مكافحة المضاربة والاحتكار وخاصة في المواد المدعمة، حيث تفطنت الأجهزة الرقابية، الى تعمد أحد تجار الجملة للمواد الغذائية، الترفيع في أسعار بيع مادة الفرينة الرفيعة الموجهة للاستهلاك الحرفي بصفة غير قانونية، مستغلا بذلك اضطراب عرض هذه المادة ، وتم تبعا لذلك حجز الكمية المعنية حجزا فعليا .

كما تم حجز كمية 90 كلغ من الشاي و320 كلغ من الأرز، كانت مخفية بشاحنة، ليقع تحرير محضر بحث من اجل المضاربة والتلاعب بالمواد المدعمه على معنى المرسوم عدد 10 لسنة 2020.

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