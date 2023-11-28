الاحتفاظ بعنصرين محكومين بالسجن من أجل الانتماء إلى تنظيم إرهابي (الحرس الوطني)

تمكنت وحدات تابعة للحرس الوطني بجهتي تونس ومنوبة، مؤخرا، من الاحتفاظ بشخصين محكومين بالسجن ومحل تفتيش من أجل الانتماء إلى تنظيم إرهابي، وفق بلاغ أصدرته الإدارة العامة للحرس الوطني مساءاليوم الإثنين.





فقد تمكنت وحدات التوقي من الارهاب بإقليم الحرس البحري بالشمال من ضبط شخص مفتش عنه لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة من أجل الانتماء إلى تنظيم إرهابي ومحكوم عليه بالسجن لمدة سنة وستة أشهر.



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كما ضبطت دورية مشتركة بين الوحدات الإستعلماتية بمنطقة الحرس الوطني بمنوبة ومصلحة التوقي من الارهاب بإقليم الحرس الوطني بتونس شخصا محل تفتيش لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة من أجل الانتماء إلى تنظيم إرهابي ومحكوم عليه بالسجن لمدة ست سنوات.

وأضافت الإدارة العامة للحرس الوطني أنه تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.