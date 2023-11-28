بن ناجي: البريد التونسي سيفتح 18 مكتبا جديدا سنة 2024 وهو يستجيب للمواصفات العالمية

- أوضح وزير تكنولوجيات الاتصال، نزار بن ناجي، خلال جلسة عامة للنظر في ميزانية وزارة تكنولوجيات الاتصال، عقدت مساء الاثنين، ان البريد التونسي سيقوم بفتح 18 مكتبا جديدا واعادة تهيئة 30 مكتبا سنة 2024 قصد توسيع الخدمات المسداة وتقريبها من المواطن وخاصة تقليص الفجوة الرقمية بين مختلف الجهات.



وأوضح بن ناجي، في رده على انتقاد النواب لنقص المكاتب في الجهات الداخلية، ان البريد التونسي يستجيب للمواصفات التي حددها اتحاد البريد العالمي باعتبار أنه يخصص مكتبا لكل 10 آلاف ساكن في تونس وهو ما يفوق المعدل العالمي الذي يعادل مكتبا لكل 11 ألف ساكن.





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وأبرز ان البريد يضم حاليا 1218 مكتب بريد ومراكز توزيع وفرز وغيرها من المصالح التابعة له في مختلف انحاء الجمهورية، كما قام بإحدث 10 مكاتب جديدة سنة 2023 واعادة تهيئة 32 مكتبا.



وأكد الوزير أن 50 بالمائة من الجرايات سحبت من الموزعات الآلية للبريد خلال شهر أكتوبر 2023، مما يساهم من التقليص من حدة الاكتظاظ أمام مكاتب البريد ونشر الثقافة الرقمية.



واعتبر ان البريد التونسي يسعى الى تطوير استعمال هذه الحلول التكنولوجية من خلال برمجة تطوير عدد الموزعات الآلية ، وعددها 697 موزعا حاليا، وتوزيع البطاقات الالكترونية بصفة مجانية لسحب الجرايات، علما انه لديه 4 ملايين بطاقة موزعة على الحرفاء.