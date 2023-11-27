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مدنين: حجز قرابة 45 ألف لتر من الحليب خلال حملة مراقبة اقتصادية مشتركة

صورة توضيحية
Publié le Lundi 27 Novembre 2023 - 18:16 قراءة: 0 د, 45 ث
      
أسفرت حملة مراقبة اقتصادية، نفذتها، اليوم الاثنين، الادارة الجهوية للتجارة بمدنين بالشراكة مع المصالح الامنية والهيئة الجهوية للسلامة الصحية للأغذية، عن حجز إجمالي 44630 لترا من الحليب ورفع مخالفات ضدّ عدد من التجار من أجل إخفاء بضاعة والبيع المشروط وعدم الاستظهار بالفواتير، وذلك إثر تعمّدهم إخفاء الحليب دون توزيعه وفقا للتراتيب المعمول بها، وفق المدير الجهوي للتجارة حمادي الزغل.

واضاف الزغل ان هذه الحملة التي شملت مختلف معتمديات الولاية، تأتي في اطار متابعة وضعية تزويد السوق بمختلف المواد الاساسية والتصدي للاحتكار والممارسات غير القانونية.

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يشار إلى أن مادة الحليب تشهد حاليا نقصا فادحا في السوق، وإن توفّر فإن عديد التجار يشترطون بيعه مصحوبا بمواد اخرى(ياغورت او عصير) ليجد الحريف نفسه مجبرا على قبول ذلك في ظل النقص الكبير للحليب والاضطرار عند توفره احيانا ليوم في الاسبوع الانتظار في طوابير طويلة للظفر بعلبة واحدة.
وتشهد مواد أخرى بولاية مدنين نقصا كبيرا على غرار الفارينة والسكر والارز المفقود منذ مدة بأغلب المحلات التجارية.


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