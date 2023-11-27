جندوبة: حراس الغابات يطالبون بتمكينهم من امتيازاتهم المالية والمهنية المحرومين منها منذ 5 سنوات

طالب عدد من حراس الغابات بولاية جندوبة وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالتدخل من أجل تمكينهم من امتيازاتهم المالية والمهنية التي لم يتمتعوا بها منذ 5 سنوات، وفق ما ورد في عريضة وجهت لوالي الجهة.





ووفق عدد منهم فإن الحراس لم يتمكّنوا منذ خمس سنوات من مستحقاتهم المالية المتعلقة بالساعات الإضافية، وزي الشغل، ومنحة الحليب ومقابل التدرج في الصنف المهني، كما الشأن لبطاقاتهم المهنية.



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واعتبر العاملون منهم على الشريط الحدودي التونسي انه ورغم المخاطر التي يتعرضون اليها منذ ما قبل سنة 2011 فقد حافظوا على عملهم دون اخلالات، بل كثيرا ما كانت مجهوداتهم المعاضدة لقوات الامن والجيش الوطنيين مرجعا للتصدي لشتى أشكال الجرائم العابرة للحدود مقابل ذلك لم تجد مناشداتهم التي كثيرا ما وجهت عبر هياكلهم الإدارية آذانا صاغية.

ولفت، نور الدين الخزري (ممثل عن الحراس) الى العمل الذي يقوم به حراس الغابات تضاعف خلال السنوات الأخيرة خاصة في ظل موجات الحرائق التي ضربت الجهة والاعتداءات التي تطال بين الحين والآخر القطاع الغابي.

مولدي



