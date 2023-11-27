الشركة التونسية للكهرباء والغاز تحذر من الاقتراب او لمس الاعمدة والمحولات الكهربائية عند تهاطل الامطار

دعت الشركة التونسية للكهرباء والغاز كافة المواطنين إلى مزيد توخي الحذر والحيطة بعدم الاقتراب من الأعمدة والكوابل والمحولات الكهربائية وعدم لمسها تجنبا لأية حوادث صعق كهربائي لاسيما عند تهاطل الأمطار حيث تزداد المخاطر الكهربائية نتيجة تبلل الأعمدة والأسلاك.



واكدت الشركة، وفق بلاغ اصدرته، الاثنين، حرصها الدائم على إنجاز برنامجها السنوي لصيانة شبكاتها الكهربائية والغازية وتأمين المراقبة الدورية.





...



وتسخر الشركة رقمها الأخضر 444 100 80 لتلقي المكالمات الهاتفية لإشعارها بأي خلل قد يطرأ على شبكة الكهرباء أو أي تسرّب للغاز الطبيعي وذلك درءا لأي خطر قد يهدد سلامة المواطنين.







