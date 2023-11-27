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بطولة القسم الوطني "ا" للكرة الطائرة : برنامج مباريات الجولة الخامسة

Publié le Lundi 27 Novembre 2023 - 18:11 قراءة: 0 د, 30 ث
      
في ما يلي برنامج مباريات الجولة الخامسة من منافسات بطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة بمجموعتيها الاولى والثانية التي ستدور يوم الاربعاء 29 نوفمبر الجاري على النحو الاتي :
 
المجموعة الاولى
قاعة جلال غراب المرسى )س(18
...

مستقبل المرسى / الترجي الرياضي
قاعة بومهل (س(17
بومهل البساتين / الاولمبي القليبي
قاعة تعين لاحقا )س(17
 نادي حمام الأنف / مولدية بوسالم

المجموعة الثانية
قاعة الدخلاوي سيدي بوسعيد )س(18 
 سعيدية سيدي بوسعيد / النجم الساحلي  
قاعة البجاوي صفاقس )س (16
 اتحاد النقل الصفاقسي / النادي الصفاقسي   
قاعة البجاوي صفاقس (س (18
 جمعية اتصالات صفاقس / فتح حمام الاغزاز
 


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