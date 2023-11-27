بطولة القسم الوطني "ا" للكرة الطائرة : برنامج مباريات الجولة الخامسة

في ما يلي برنامج مباريات الجولة الخامسة من منافسات بطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة بمجموعتيها الاولى والثانية التي ستدور يوم الاربعاء 29 نوفمبر الجاري على النحو الاتي :
المجموعة الاولى
قاعة جلال غراب المرسى )س(18
المجموعة الاولى
قاعة جلال غراب المرسى )س(18
مستقبل المرسى / الترجي الرياضي
قاعة بومهل (س(17
بومهل البساتين / الاولمبي القليبي
قاعة تعين لاحقا )س(17
نادي حمام الأنف / مولدية بوسالم
المجموعة الثانية
قاعة الدخلاوي سيدي بوسعيد )س(18
سعيدية سيدي بوسعيد / النجم الساحلي
قاعة البجاوي صفاقس )س (16
اتحاد النقل الصفاقسي / النادي الصفاقسي
قاعة البجاوي صفاقس (س (18
جمعية اتصالات صفاقس / فتح حمام الاغزاز
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 277759