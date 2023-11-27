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سوق المنصف باي : محاصرة مجرم خطير تخصص السرقة

Publié le Lundi 27 Novembre 2023 - 12:35 قراءة: 0 د, 35 ث
      
تمكن أمس اعوان فرقة الشرطة العدلية بسوق المنصف باي من محاصرة وإيقاف عنصر اجرامي خطير تخصص السرقة .

وتفيد تفاصيل القضية ان منطلق الابحاث فيها كان على أثر توفر معلومات مفادها تعمد نفر من مواليد 2006 بيع هواتف جوالة ذكية نوع iphone 14 pro max التي تمت سرقتها من إحدى الفضاءات التجارية بالجهة (تولى صاحبها تنزيل تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي بشأن سرقة هواتف جوالة من نفس النوع).

...

بإنطلاق الابحاث والتحريات أمكن ضبط المعني من قبل إطارات وأعوان فرقة الشرطة البلدية بسوق المنصف باي وبحوزته المسروق، بتقديم ذي الشبهة والمتضرر رفقة المحجوز إلى مقر مركز الأمن الوطني بالبحيرة والتحري معه اعترف بكل ما نسب إليه.

تم الاحتفاظ به طبقا لتعليمات النيابة العمومية من أجل "السرقة" والأبحاث متواصلة.


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