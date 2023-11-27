إقالة لوبيز مدرب غرناطة بعد مسيرة بدون انتصارات

اعلن غرناطة المتعثر انفصاله عن مدربه باكو لوبيز أمس الأحد بعد شهور من قيادة الفريق للصعود إلى بطولة الدرجة الأولى الإسبانية لكرة القدم.

ولم يحقق غرناطة، الذي يحتل المركز قبل الأخير في البطولة بعد خسارته 3-1 على ملعب ألافيس يوم السبت الماضي، أي فوز في آخر 11 مباراة في البطولة ويملك سبع نقاط فقط من 14 مباراة.

ولم يتأهل للمشاركة في كأس ملك إسبانيا في وقت سابق من هذا الشهر بعد دفعه بلاعب غير مؤهل للمشاركة.

وتولى لوبيز المسؤولية في نوفمبر الماضي وقاد غرناطة للفوز بلقب بطولة الدرجة الثانية والعودة للدرجة الأولى بعد عام واحد من هبوطه.



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وقال غرناطة في بيان إن الجهاز المعاون للوبيز سيغادر النادي أيضا.