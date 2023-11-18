تكريم مالك الجزيري من رابطة اللاعبين المحترفين على هامش الجولة الختامية العالمية للتنس بتورينو

تولت رابطة اللاعبين المحترفين للتنس اليوم السبت تكريم اللاعب التونسي مالك الجزيري وذلك على هامش الجولة الختامية العالمية بتورينو والتي تسجل مشاركة أبرز لاعبي النخبة العالمية وفي مقدمتهم دجوكوفيتش والكاراز بالاضافة الى تكريم عدد من اللاعبين الذين اعتزلوا اللعبة سنة 2023 .

يذكر ان الجزيري حقق خلال مشواره الرياضي نتائج متميزة من ذلك احتلاله المركز 42 في التصنيف العالمي للرجال يوم 7جانفي 2019، وهو أفضل ترتيب يحققه لاعب تونسي في التاريخ، وقد شارك في الألعاب الأولمبية، كانت الأولى في لندن عام 2012 والثانية في ريو دي جانيرو عام 2016.

كما قاد الجزيري المنتخب التونسي للتنس الى تحقيق إنجاز تاريخي في 2021 بالوصول لأول مرة إلى المجموعة الأولى من كأس ديفيس بعد الفوز على منتخب زيمبابوي.

وواجه الجزيري خلال مسيرته الحافلة المع نجوم اللعبة في العالم على غرار السويسري روجيه فيدرر والصربي دجوكوفيتش والأمريكي موراي.



...



ويأتي تكريم مالك الجزيري من قبل رابطة اللاعبين المحترفين بعد تكريمه من طرف الإتحاد الدولي للتنس خلال الجلسة العامة الانتخابية في كانكون بالمكسيك خلال شهر سبتمبر الماضي.