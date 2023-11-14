زغوان: تخصيص 11 مليون دينار لتهذيب شبكة التطهير بكافة أحياء المدينة

خصص الديوان الوطني للتطهير، في إطار التعاون التونسي-الياباني، حوالي 11 مليون دينار، لتهذيب شبكة التطهير بمدينة زغوان، وفق مصدر من الإدارة الجهوية للديوان.



وبين ذات المصدر لصحفي "وات"، أن هذا المشروع يتضمن مد شبكة قنوات بطول 25 كيلومترا، وتجديد تجهيزات 4 محطات ضخ بكل من زغوان والفحص، واشار إلى ان المشروع بلغ مرحلة تقييم العروض، وينتظر ان تنطلق الاشغال فعليا بداية فيفري القادم، بعد ان حددت مدتها بسنة ونصف.





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وأفاد ذات المصدر أن المشروع، سيشمل كافة أحياء مدينة زغوان، وسينتفع بتدخلاته حوالي 2600 عائلة، وسيساهم في تحسين خدمات التطهير، في ظل التطور العمراني الذي شهدته المنطقة في السنوات الأخيرة.