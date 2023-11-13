وفاة شخصين وإصابة 5 آخرين بجروح في حادث مرور بجرجيس

اسفر حادث اصطدام سيارتين خفيفتين، جدّ مساء أمس الأحد، بمدخل مدينة جرجيس في الطريق الرابطة بين جرجيس وبن قردان من ولاية مدنين عن وفاة شخصين على عين المكان وإصابة 5 آخرين بجروح، وفق ما أفاد به، اليوم الاثنين، رئيس فرقة الحماية المدنية بجرجيس العقيد محمد الحاجي.



وأوضح المصدر ذاته لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن الهالكين في الحادث هما رضيعة في عمر السنتين أصيلة مزل بورقيبة بولاية بنزرت وكهل في سن الـ45 أصيل معتمدية جرجيس.





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من جانبه، ذكر مدير المستشفى الجهوي بجرجيس، محمد الغندري، لـ"وات"، أن المستشفى استقبل مساء أمس 5 مصابين في الحادث المذكور سيخضع 4 منهم لعمليات جراحية بسبب كسور تعرضوا لها، فيما لا تستوجب حالة المصاب الخامس تدخلا جراحيا وهي حاليا مستقرة، وفق تأكيده.