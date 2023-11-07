نابل: تواصل موسم جني الكاكوية وسط تشكيات من تراجع الصابة بنسبة 30 بالمائة

يتواصل موسم جني "الكاكوية" بمعتمدية الهوارية من ولاية نابل، التي تستأثر بحوالي 80 بالمائة من الإنتاج الوطني، وسط توقعات بتراجع الإنتاج بنسبة تناهز 30 بالمائة من المعدل العام للإنتاج، وفق تقديرات خلية الإرشاد الفلاحي بالهوارية



ويظل مشكل نقص مياه الري وارتفاع تكلفة الإنتاج بسبب غلاء أسعار البذور والأسمدة العضوية، من أبرز الإشكاليات التي يعاني منها الفلاح، حسب ما أكده عدد من الفلاحين في الجهة في تصريحات متطابقة لصحفية (وات)





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وأبرز الفلاح كمال الحديدي، أن تراجع الإنتاج خلال الموسم الحالي نتيجة التغيرات المناخية وندرة التساقطات، يؤرق الفلاح ويجعله يتكبد خسائر كبيرة نظرا لارتفاع تكلفة الإنتاج من جهة، وتراجع الإنتاج والأسعار من جهة ثانية، مضيفا أن ارتفاع التكلفة من موسم لآخر يتسبب في تراكم الديون وتحول دون ضمان المردودية المجزية للفلاحين.



من جهته، أكد الفلاح هيثم بن خذر بمنطقة بني خيرة أن الفلاحين يواجهون عديد الصعوبات لإنجاح الموسم الزراعي، نظرا لارتفاع تكلفة الإنتاج حيث تناهز تكلفة الهكتار الواحد من الكاكوية، 15 ألف دينار، مشيرا إلى أن تراجع الأسعار خلال هذا الموسم عمق معاناة الفلاح باعتبار ان سعر الكغ الواحد لا يتجاوز 2500 مليم مقابل 5000 مليم خلال المواسم الفارطة



من جهته، أفاد رئيس خلية الارشاد الفلاحي بالهوارية مجدي التونسي، أن معدل الإنتاج لن يتجاوز 2 اطنان في الهكتار الواحد، وذلك بسبب التغيرات المناخية ونقص تهاطل الأمطار خلال موسم الخريف، مشيرا إلى ان زراعة الكاكوية التي تعد من المحاصيل الزيتية من فصيلة البقوليات تحتاج الى كميات هامة من المياه العذبة.



وتمتد زراعة الكاكاوية على مساحة 2160 هكتارا وتنتشر بالخصوص بمعتمدية الهوارية التي تتميز بتربة رملية، حيث تنطلق عملية البذر بداية من النصف الاخير من شهر ماي الى أواخر شهر جوان، حسب جاهزية الارض لتنطلق عملية الجني بداية شهر نوفمبر من كل سنة