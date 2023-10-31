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ريال مدريد يمدد عقد مهاجمه البرازيلي جونيور حتى 2027

Publié le Mardi 31 Octobre 2023 - 18:52 قراءة: 0 د, 34 ث
      
أعلن ريال مدريد عملاق البطولة الاسبانية لكرة القدم اليوم الثلاثاء تمديد عقد مهاجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور حتى 2027.
وانضم اللاعب البالغ عمره 23 عاما إلى ريال مدريد قادما من فلامنغو عام ‭2018‬ في صفقة قدرتها تقارير صحفية بمبلغ 46 مليون يورو (48.76 مليون دولار).
وسجل فينيسيوس 62 هدفا خلال 235 مباراة مع الفريق الإسباني.
وقال ريال مدريد في بيان "توصل ريال مدريد وفينيسيوس جونيور لاتفاق لتمديد عقد اللاعب واستمراره مع الفريق حتى 30 جوان 2027".
...

وحقق فينيسيوس، الذي فاز بجائزة سقراطس عن أعماله الإنسانية خلال حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية أمس الاثنين، تسعة ألقاب مع ريال مدريد من بينها لقبان للدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا عام 2022 إضافة إلى لقبين لكأس العالم للأندية.


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