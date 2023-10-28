الدوري الإفريقي للأندية: برنامج مباريات الدور نصف النهائي

ستلعب مباريات الدور نصف النهائي لمنافسة الدوري الإفريقي لكرة القدم يوم 29 أكتوبر (ذهابا) و1 نوفمبر إيابا, حسب ما أعلنته اللجنة المكلفة بتسيير هذه المنافسة الجديدة التي رصدت لها جوائز مالية معتبرة من الاتحاد الافريقي.

وخصص الاتحاد الافريقي لكرة القدم جوائز مالية للنسخة الاولى للدوري الافريقي التي تنشط مبارياتها فرق النخبة للقارة السمراء، حيث سيحصل البطل على 4 ملايين دولار والوصيف على 3 ملايين دولار وصاحب المركز الثالث على 1.7 مليون دولار فيما ستحصل بقية الفرق المشاركة والتي خرجت من الدور ربع النهائي على مليون دولار.



وفيما يلي برنامج المباريات:



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مباريات الذهاب : الأحد 29 أكتوبر 2023

في ملعب لوفتوس فيرسفيلد ببريتوريا /س14/

صنداونز الجنوب افريقي - الأهلي المصري

في ملعب مركب الدار البيضاء /س19/

الوداد الرياضي المغربي - الترجي الرياضي



مباريات الإياب : الأربعاء 1 نوفمبر 2023

في ملعب حمادي العقربي برادس /س16/

الترجي الرياضي التونسي - الوداد الرياضي المغربي

في ملعب القاهرة الدولي /س19/

الأهلي المصري - صنداونز الجنوب افريقي