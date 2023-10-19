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تواصل المسيرات الطلابية بشارع الحبيب بورقيبة تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

Publié le Jeudi 19 Octobre 2023 - 15:53 قراءة: 1 د, 4 ث
      
تواصل تجمع المئات من طلاب الجامعات والتلاميذ والمواطنين، امام المسرح البلدي بالعاصمة، للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على المواطنين المدنيين العزل في قطاع غزة ودفاعا ونصرة للشعب الفلسطيني.

وردد المشاركون هتافات لدعم الشعب الفلسطيني والمسجد الأقصى من بينها "بالروح بالدم نفديك فلسطين "والقدس عربية " و"غزة رمز العزة "و"لبيك لبيك يااقصى " منددين بالانتهاكات الاسرائلية ضد الشعب الفلسطيني وبالاعتداء الذي يقوم به الكيان الصهيوني بقطاع غزة وخاصة مجزرة مستشفى المعمداني والذي اسفر عن استشهاد أكثر من 500 فلسطينيا بينهم أطفال ورضع.

...

وأشاد عدد من المواطنين، الذين التقتهم "وات" رافعين شعارات أهمها "علموا أولادكم ان القدس عربية وان الكيان الصهيوني محتل" و"لاتراجع عن القضية فلسطين عربية" بمواقف وتصريحات رئيس الدولة الداعمة للقضية الفلسطينية وبالروح الحماسية للطلاب والتلاميذ المفعمة بالوطنية في التعبير عن تضامنهم للأشقاء الفلسطينيين.

وشهد شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تواجد تعزيزات امنية على طول الشارع لتامين الوقفات والمسيرات التي تنتظم لليوم الثالث على التوالي نصرة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة وتنديدا بالمجازر التي ارتكبها الكيان الصهيوني في حق الفلسطينيين.

وللتذكير فأن الجامعة العامة للتعليم الثانوي كانت قد دعت، أمس الثلاثاء، في بيان لها جميع المربين والمربيات الى القيام بوقفة احتجاجية بساعتين بجميع المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية الأربعاء من الساعة الثامنة الى الساعة العاشرة والتوجه إثرها إلى مقرات الاتحاد العام التونسي للشغل المحلية والجهوية للخروج في مسيرات شعبية تنديدا بجرائم الاحتلال ودعما للشعب الفلسطيني.


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