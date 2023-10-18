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انسحاب ألكاراز من بطولة بازل للإصابة

Publié le Mercredi 18 Octobre 2023 - 21:01 قراءة: 0 د, 33 ث
      
أعلن منظمو بطولة سويسرا للتنس داخل القاعات اليوم الأربعاء انسحاب الإسباني كارلوس ألكاراز المصنف الثاني عالميا من البطولة التي تستضيفها بازل هذا الشهر للإصابة.
وهذه انتكاسة لآمال ألكاراز في تقليص الفارق الذي يفصله عن نوفاك ديوكوفيتش متصدر التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين.
ويلعب الصربي في بطولة باريس للأساتذة التي تنطلق في 30 من الشهر الجاري.
وقال المنظمون في بيان "اضطر ألكاراز لإلغاء مشاركته في بطولة سويسرا داخل القاعات (بين 21 و29 أكتوبر الجاري) اليوم بسبب الإصابة".
...

وأضاف أن اللاعب البالغ عمره 20 عاما يعاني من مشكلات في القدم اليسرى والفخذ.
وخسر ألكاراز، الفائز بلقبين في البطولات الأربع الكبرى، أمام البلغاري غريغور ديميتروف في دور الستة عشر ببطولة شنغهاي للأساتذة هذا الشهر.


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