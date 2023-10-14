القصرين: إقرار إضراب حضوري لمعلمي الجهة يوم 25 أكتوبر الجاري احتجاجا على سياسة التسويف والمماطلة تجاههم (مصدر نقابي)

قرّر معلمو ومعلمات جهة القصرين تنفيذ يوم إضراب حضوري عن العمل يوم 25 أكتوبر الجاري، وذلك احتجاجا على سياسة التسويف والمماطلة التي تنتهجها وزارة التربية تجاههم، وفق عضو الفرع الجامعي للتعليم الأساسي بالقصرين، ربيع الصالحي

وأوضح الصالحي في تصريح إعلامي، اليوم السبت، أن هذا القرار يأتي احتجاجا على مواصلة سلطة الإشراف حجز أجور شهر جويلية المنقضي لـ787 معلما بجهة القصرين، وعدم صرف أجور المعلمين النواب، والمعلمين المتعاقدين، مع منحتي الريف والعودة المدرسية، فضلا عن المتخلدات المالية بالنسبة للساعات الإضافية وساعات التنشيط.

وكانت الهياكل النقابية نفذت الأسبوع المنقضي سلسلة من الوقفات الإحتجاجية أمام مقر المندوبية الجهوية للتربية بالقصرين، شفعت بيوم غضب جهوي يوم 5 أكتوبر الجاري تزامنا مع اليوم العالمي للمربي على خلفية نفس المطالب المذكورة، إلى جانب مطالب أخرى متعلقة بتدارس الفشل المنوط بالموسم الدراسي الحالي على مستوى البنية التحتية المهترئة، والاكتظاظ المسجل بالفصول (معدّل 42 تلميذا في الفصل الواحد)، ومشكل نظام الفرق القديم المتجدّد بالجهة.





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