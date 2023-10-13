سوسة:ميناء سوسة التجاري يستقبل الباخرة السياحية الفرنسية

استقبل ميناء سوسة التجاري، اليوم الجمعة، الباخرة السياحية الفرنسية RENAISSANCE، التي كان على متنها 277 سائحًا، وفق المندوب الجهوي للسياحة توفيق القايد.



واضاف القايد في تصريح لصحفي "وات" ان برنامج السياح تضمن بالخصوص جولة في عدد من المواقع والمعالم بمدينة سوسة العتيقة وزيارة المحطة السياحية القنطاوي ومدينة هرقلة، وذلك للاطلاع على ما تزخر به الجهة من مخزون حضاري وثقافي متميز ومتنوع





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وبين ان الوفد السياحي كان محل ترحاب كبير من قبل اطارات المندوبية الجهوية للسياحة بسوسة، وكذلك من قبل سلطات الميناء، الذين حرصوا على تسهيل اجراءات الاستقبال.



وحسب البرنامج الذي تمّ ضبطه من قبل المنظمين، انطلقت الرّحلة من ميناء مرسيليا الفرنسية نحو ميناء عاصمة مالطا لافاليت ومنها نحو ميناء صفاقس ثمّ ميناء سوسة قبل أن تواصل الباخرة رحلتها نحو ميناء حلق الوادي