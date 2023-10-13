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نقابة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الإستشفائيين الجامعيين تعقد مؤتمرها مع حلول سنة 2024

Publié le Vendredi 13 Octobre 2023 - 13:43 قراءة: 0 د, 49 ث
      
قررت الهيئة القطاعية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الإستشفائيين الجامعيين المنعقدة اليوم الجمعة، عقد مؤتمرها مع حلول سنة 2024 لانتخاب أعضاء مكتبها الوطني الجديد، وفق ما أفاد به الكاتب عام لنقابة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الإستشفائيين الجامعيين الدكتور سامي بن رحومة.


وذكر الدكتور بن رحومة، في تصريح أدلى به لوكالة تونس افريقيا للأنباء على هامش انعقاد الهيئة القطاعية بمقر الاتحاد النقابي لعمال المغرب العربي، بأن المؤتمر سيخصص لأعضاء المكتب التنفيذي الجديد للنقابة خلفا للأعضاء الحاليين الذين تم انتخابهم في 10 جويلية 2019 .
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وبين بن رحومة أن المؤتمر سيتناول بالدرس جملة من الصعوبات والعراقيل التي يجابهها القطاع الصحي وعلى رأسها النقص المتزايد للأدوية، وقلة إعتمادات الصيدلية المركزية، وافتقار المستشفيات العمومية للتجهيزات الطبية والموارد البشرية وخاصة من أطباء الاختصاص بسبب تزايد نسق هجرة أطباء الاختصاص و الإطارات شبه الطبية إلى الخارج .

ومن جهة أخرى، كشف بن رحومة أنه يتم حاليا الاستعداد لتنظيم حملة للتبرع للشعب الفلسطيني بالدم والأدوية وغيرها من المستلزمات وذلك بالتنسق مع عمادة الأطباء والوزارات المعنية و الاتحاد العام التونسي للشغل.


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