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مجمّع عمال الحضائر أقل من 45 سنة يدعو الى إنهاء جميع إجراءات الدفعتين الأولي و الثانية في أجل أقصاه ديسمبر 2023

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Publié le Lundi 09 Octobre 2023 - 12:45 قراءة: 0 د, 52 ث
      
دعا مجمّع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر أقل من 45 سنة، اليوم الاثنين، الى التسريع في إنهاء جميع إجراءات الدفعتين الأولي و الثانية في أجل أقصاه ديسمبر 2023 وتعويض من لم يباشر من الدفعتين الأولي و الثانية بمن يليهم في القائمة.

وطالب المجمع، في بيان له، رئاسة الجمهورية بفتح قنوات التواصل مع هذه الفئة "الهشة" حسب توصيفه والتي تعتبر جزء لا يتجزأ من الشعب والوقوف على همومها و مطالبها و الانصات لمقترحاتها مندّدا بسياسة المماطلة و التسويف التي تنتهجها الحكومة الحالية التي نسجت على منوال الحكومات السابقة في التعامل مع ملف عمال الحضائر حسب تقديره.

...

وشدّد على ضرورة انتداب الدفعتين الثالثة و الرابعة خلال سنة 2024 باعتبار أن الاتفاق و الأوامر الترتيبية الخاصة به تنص على أن سنة 2024 هي موعد انتداب الدفعة الرابعة والالتزام بإنهاء إجراءات جميع الدفعات في أفق سنة 2025 كما نص عليه اتفاق 20 أكتوبر 2020
كما طالب مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر أقل من 45 سنة بالتعجيل بتفعيل الزيادة وصرف المفعول الرجعي مؤكدين تمسكهم بإمضاء الوثيقة الخاصة بذلك و النظر في اعتراضات أصحاب الدفعة الأولى و تنفيل ذوي الاحتياجات الخاصة.


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