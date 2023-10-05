زغوان: تخصيص 510 آلاف دينار لزاراعة 1000هكتار من نبتة سلة الشمال للأعلاف خلال المواسم الثلاثة القادمة

- خصّصت وحدة التصرف في مشروع التنمية والنهوض بالمنظومات الفلاحية بولاية زغوان، المموّل ضمن عنصر تطوير منظومة الحليب، اعتمادا بقيمة 510 آلاف دينار لزراعة ألف هكتار من نبتة سلة الشمال للأعلاف خلال المواسم الفلاحية الثلاثة القادمة منها 300 هكتار في الموسم الحالي.

وذكر مدير المشروع، رمزي الملوّح، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّه سيتمّ تنفيذ هذا البرنامج تنفيذه بالشراكة بين المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية وديوان تربية الماشية وتوفير المرعى ضمن اتفاقية بين الطرفين تتولى بمقتضاها مصالح الديوان بالجهة تحديد مناطق التدخل واختيار المنتفعين من مربي الماشية، وذلك بمساعدة دائرة الإنتاج النباتي والاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري، كما تتولى ذات المصالح اختيار واقتناء البذور المناسبة.

وذكرت المديرة الجهوية لديوان تربية الماشية وتوفير المرعى، شريفة السعيدي، أن الإدارة بصدد تلقي مطالب الانتفاع بالبذور من طرف مربي المواشي وستحيلها إلى وحدة التصرف في المشروع في أجل لا يتجاوز يوم 15 أكتوبر الجاري.

وأكدت السعيدي، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه تم بالتوازي مع ذلك تحديد المناطق الملائمة لزراعة سلّة الشمال التي تعدّ من الأعلاف الغنية بالبروتينات والآزوط، وتساعد على تغذية التربة وتثبيتها، لافتة إلى أن المنتفعين بهذا البرنامج والمقدر عددهم بحوالي 300 منتفع سيتمتعون بمجانية اقتناء البذور في إطار توصيات البنك الإفريقي للتنمية من أجل النهوض بقطاع الأعلاف وتطوير منظومة الحليب.



...



يشار إلى أن مشروع التنمية والنهوض بالمنظومات الفلاحية بولاية زغوان، الذي انطلق سنة 2020، حددت كلفة تنفيذ عناصره بحوالي 106 ملايين دينار بتمويل من البنك المذكور ومساهمة الدولة وذلك بهدف النهوض بعدد من المنظومات الفلاحية الإستراتجية.