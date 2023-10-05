اللجنة الوطنية الاولمبية تشارك في منتدى المساواة بين الجنسين في الراس الاخضر

استضافت جزيرة سال (الرأس الأخضر)، منتدى المساواة بين الجنسين في المجال الرياضي والاولمبي بداية الاسبوع الجاري بحضور مصطفى براف رئيس جمعية اللجان الاولمبية الافريية(اكنوا) والأمير فيصل الحسين رئيس لجنة المساواة بين الجنسين باللجنة الدولية الأولمبية وعدد كبير من اعضاء ومسؤولي اللجنة الدولية الأولمبية وفي مقدمتهم البطلة الأولمبية نوال المتوكل فضلا عن مملثين وممثلات عن 54 لجنة أولمبية وطنية أفريقية .وقد مثل اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية في هذا الملتقى كل من نهلة بوذينة رئيسة لجنة المساواة بين الجنسين باللجنة الوطنية الاولمبية ونجوى مولهى المنسقة العامة للجنة.وشارك في النسخة الثانية من المنتدى ما يقرب من 200 شخصية رياضية وأولمبية وأعضاء من اللجنة الأولمبية الدولية، ومن التضامن الأولمبي والأبطال الأولمبيين.