الكاف: دورة تدريبية في مجال فنون السينما لفائدة 115 شابا وشابة

التأمت اليوم بمركز اليف للتكنولوجيا بالكاف دورة تدريبية في مجال فنون السينما بمشاركة 115 شابا وشابة من المولعين بالفن السابع من أصيلي الجهة.



وتهدف هذه الدورة التي تقام ببادرة من طرف تعاونية التعليم للتأمين، إلى تكوين المشاركين فيها في مختلف مجالات الفن السابع ومنها كتابة النصوص وإعداد السيناريوهات والإخراج وكل الأعمال الفنية المتصلة بالمجال السينمائى.





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وقال المدير الجهوي لتعاونية التأمين للتعليم بالكاف نور الدين البوسحاقي أنه تم اختيار ثلاث مناطق لتكوين 290 مشاركا في المجال السينمائى وهي تهم ولايات الكاف وقفصة وسوسة وذلك في إطار ما يعرف بدعم سياسة تكافؤ الفرص والمساهمة في تنمية العمل الثقافي في الجهات المحرومة وتطوير الفني والإبداع في مجال السينما. وأكد أنه سيتم تمويل الأعمال الثلاثة المتميزة ومرافقة أصحابها على حد تعبيره.

