مدنين : افتتاح موسم جني الزيتون يوم 25 اكتوبر وتقديرات صابة ب45 الف طن من الزيتون

اقرت اللجنة الجهوية لتنظيم ومتابعة موسم جني الزيتون لدى انعقادها مساء اليوم بجرجيس باشراف والي مدنين سعيد بن زايد افتتاح موسم الزيتون يوم 25 اكتوبر الحالي في قرار يقضي بتعجيل الفتح مقارنة بالمواسم الماضية (1 نوفمبر) امام نضج ثمرة الزيتون وتساقطها في بعض مناطق الانتاج مع فتح بعض المعاصر بداية من ذلك التاريخ.





وفي تقديرات لصابة هذا العام فانه ينتظر ان تبلغ 45 الف طن من الزيتون اي ما يعادل 9 الاف طن من الزيت مقابل 15 الف طن من الزيتون في الموسم الماضي. ويبقى المحصول رغم تسجيله تحسنا متوسطا قياسا لحجم محصول ولاية مدنين الذي يصل انتاجها السنوي في سنوات مضت الى 120 الف طن من الزيتون وفق المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بمدنين عمار الجامعي.



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واعتبر المندوب ان الامطار الاخيرة التي نزلت على الجهة في اواخر شهر اوت الماضي هي التي ساهمت في تحسن صابة هذا العام مقارنة بالموسم الماضي في بوادر خير للموسم المقبل الذي تطمح الجهة الى استعادة ارقامها القياسية المعتادة وفق تقديره .

وتتركز نسبة 70 بالمائة من الانتاج في هذا الموسم بمعتمدية جرجيس ثم بن قردان في مرتبة ثانية فمدنين الجنوبية وبدرجة اقل ببقية المعتمديات.

كما اقرت اللجنة متابعة ومراقبة ومسح المسالك ووضع كل الامكانيات الجهوية سواء لمندوبية الفلاحة او التجهيز وديوان الزيت ومختلف المتدخلين على ان يتم في جلسة الاسبوع المقبل تحديد تسعيرة العصر والنظر في مسائل اخرى.

وينتظر ان لا تطرح صابة هذا العام مشكلا على مستوى التحويل امام وجود 167 معصرة او على مستوى الجمع والتصرف في مادة المرجين الذي اكتسبت فيه الجهة تقاليد في نشر هذه المادة بضيعات الزياتين وانطلقت منها هذه التجربة ثم تعممت بعدة جهات وفق الجامعي.

واوصت اللجنة بالابتعاد عن استعمال مادة البلاستيك ونقل المنتوج يوميا بعد جمعه الى المعصرة واستعمال ادوات او الات محافظة على جودة الانتاج ومنع استعمال العصي عند الجني لضمان زيوت على درجة من الجودة.

وسينظم فرع الديوان الوطني للزيت بجرجيس يوم 19 اكتوبر يوما اعلاميا حول الممارسات السليمة لانتاج زيوت ذات جودة عالية بمشاركة كل المتدخلين في القطاع وفق رئيس الفرع عادل ضو.

وطرح المتدخلون من الفلاحين ومن المنظمات المهنية مشاكل القطاع وخاصة تحول غابة الزياتين الى مصبات لفواضل البناء وتاثر شجرة الزيتون بعدة سلوكيات وطرق مثل الجمع بالعصي والزبيرة العشوائية وفقدان المادة العضوية بالتربة والرش العشوائي لمادة المرجين الى جانب اشكالات اخرى تتعلق بمحدودية تثمين منتوجات شجرة الزيتون ومحدودية وحدات التعليب وضعف الارشاد والتكوين وعدة مسائل اخرى.

ويذكر ان ولاية مدنين تعد 4 ملايين و915 الف اصل زيتون على مساحة 206 الاف هك منها 75 فاصل 5 بالمائة غراسات منتجة فيما تمتد مساحات الزيتون البيولوجي على الف و500 هك بضيعات هامة اغلبها بجرجيس مع وجود 3 معاصر مختصة في عصر وانتاج زيت الزيتون البيولوجي.