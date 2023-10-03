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مدنين: إضراب أصحاب وسواق التاكسي الفردي ليومين احتجاجا على قرار منع استعمال الغاز البترولي السائل لسيارات التاكسي

Publié le Mardi 03 Octobre 2023 - 16:06 قراءة: 1 د, 8 ث
      
شرع أصحاب وسواق سيارات التاكسي الفردي بولاية مدنين، اليوم الثلاثاء، في اضراب قطاعي سيتواصل حتى يوم غد احتجاجا على قرار وزير النقل القاضي بمنع استعمال الغاز البترولي السائل لسيارات التاكسي الذي اعتبروه قرارا تعسفيا ومسقطا، وفق ما أكّده عدد من المهنيين الذين تجمعوا في وقفة احتجاجية بجربة حومة السوق في تصريحات متطابقة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

ويطالب أصحاب وسواق سيارات التاكسي الفردي بمراجعة وتأجيل تفعيل هذا القانون لسنتين على الاقل في انتظار توفير محطات الغاز البترولي الطبيعي، وتوفير الاليات اللازمة لاعتماده في سيارات التاكسي، وفق مصطفى الجليدي رئيس لجنة الخدمات وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الجهوي للتجارة والصناعات التقليدية والناطق الرسمي باسمه.
واعتبر المحتجون من سواق وأصحاب سيارات التاكسي الفردي ان القرارات لا تؤخذ بمثل هذه الطريقة وبشكل مسقط، بل لا بد من التشاور مع أهل المهنة وإعطائهم مهلة للاستعداد، معربين عن تمسّكهم برفض هذا القرار الذي لا يخدم القطاع ولا يراعي الوضع الاجتماعي للمهنة وسيجعل عددا كبيرا من السواق في حالة بطالة، على حدّ قولهم.
...


وقد اثر هذا الاضراب على نسق حياة المواطنين الذين وجدوا أنفسهم أمام شلل تام في عملية التنقل مقابل ازدحام شديد في الحافلات التي اضطر المواطنون الى الالتجاء اليها لقضاء شؤونهم بمختلف معتمديات ولاية مدنين التي شهدت بدورها تجمعات احتجاجيّة لسوّاق وأصحاب التاكسي الفردي.
وحسب مسؤول نقابي فان الاضراب حقق نجاحا بانخراط اغلب المهنيين فيه، مؤكدا تواصل الاضراب الى يوم غد في صورة عدم وجود اي تجاوب او تفاعل من سلطة الاشراف.


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