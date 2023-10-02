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الدولة تسترجع 87 هكتارا من عقاراتها بولاية باجة خلال شهر سبتمبر 2023

Publié le Lundi 02 Octobre 2023 - 16:10 قراءة: 0 د, 24 ث
      
استرجعت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بولاية باجة، خلال شهر سبتمبر 2023، عقارات دولية سبق الاستيلاء عليها من قبل الغير وتبلغ مساحتها الجملية حولي87 هكتارا.
 
وتمت عملية استرجاع العقارات، وفق بلاغ صادر، الاثنين، عن وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية، بعد تنفيذ 28 قرار اخلاء صادر عن المعتمد الأول المكلف بتسيير ولاية باجة.
 
...

وجرت عملية الاسترجاع، وفق المصدر ذاته، بحضور كافّة السلط المحليّة والأمنية والإدارية ذات الصلة، ليقع تسليم  العقارات إلى مصالح ديوان الأراضي الدولية، للتعهد بها إلى حين إعادة توظيفها طبق التراتيب الجاري بها العمل.
 


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