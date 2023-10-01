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سليانة: تقدّم ملحوظ في دراسات مشروع إحداث مستشفى جهوي بمكثر

Publié le Dimanche 01 Octobre 2023 - 14:31 قراءة: 0 د, 54 ث
      
تشهد دراسات مشروع إحداث مستشفى جهوي بمكثر من ولاية سليانة، المعطّل منذ سنوات، تقدّما ملحوظا، حيث من المنتظر أن تنطلق قريبا دراسات السوائل والتيار الكهربائي لتكون جاهزة في غضون شهر نوفمبر المقبل، وسيتم الشروع في ما بعد في مرحلة طلب العروض، علما أنّه تم نشر ملف طلب العروض المتعلّق بتعيين الشركات التي ستشارك في إنجاز هذا المشروع، وفق ما المدير الجهوي للصحة بسليانة عادل الحدادي.

وأضاف الحدادي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن المشاريع الأربعة المبرمجة ضمن المخطط المديري (المرحلة الأولى) تشهد تقدما بنسب متفاوتة حيث إنطلق إنجاز المغازة والمطبخ بالمستشفى الجهوي، وستنطلق قريبا أشغال قسم التخدير والإنعاش باعتمادات جملية تقدر ب1.7 مليون دينار، وأشغال قسم جراحة العظام بإعتمادات تقدر بـ1.9 مليون دينار، وأشغال قسم أمراض المعدة باعتمادات جملية تقدر بـ2.2 مليون دينار علما أن هذه المشاريع في طور الدراسات وسينشر ملف طلب العروض في غضون شهر على أقصى تقدير.
وذكر المصدر ذاته، من جهة أخرى، أنه تم اقتراح إنجاز مشروع قسم عيادات بالمستشفى المحلي بالكريب بقيمة إعتمادات تقدر بـ1.5 مليون دينار، كما تقدم إنجاز مركز صحة أساسية بمنطقة الفضول بمعتمدية كسرى بنسق بطيء ليبلغ نسبة 40 بالمائة.


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