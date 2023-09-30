المنستير: حجز قرابة 4 طن من السميد والفرينة بمخزن عشوائي بقصر هلال

حجز اليوم السبت فريق للمراقبة الاقتصادية راجع بالنظر إلى الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالمنستير، بمخزن عشوائي بمدينة قصر هلال بولاية المنستير كمية تقارب 4 طن من مادتي السميد والفرينة الرفيعة وفق الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالمنستير.

ووقع استدعاء ماسك هذا المحجوز المتمثل في 1 فاصل 2 طن من السميد و2 فاصل 7 طن من الفرينة الرفيعة وذلك لاستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بمسك منتوجات مدعمة بطرق تخالف التراتيب الجاري بها العمل. وسيقع تأمين القيمة المالية للمحجوز لفائدة الخزينة العامة للدولة.

وكانت الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالمنستير تلقت معلومات بشأن تعمد شخص تخزين كميات من السميد والفرينة الرفيعة بمخزن عشوائي من أجل صنع وبيع الخبز حسب المصدر ذاته.



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