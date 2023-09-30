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كاس الجامعة التونسية لكرة السلة(الجولة3): النتائج والترتيب

Publié le Samedi 30 Septembre 2023 - 19:59 قراءة: 0 د, 35 ث
      
في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب مباريات الجولة الثالثة من منافسات كاس الجامعة التونسية لكرة السلة بمجموعتيها الاولى والثانية التي دارت مساء اليوم السبت :

المجموعة الاولى
قاعة قرمبالية (دون حضور الجمهور)
...

النادي الافريقي-نجم حلق الوادي 84-62
قاعة الزهراء (دون حضور الجمهور)
الزهراء الرياضية-النجم الرادسي 00-20

الترتيب
1-النادي الافريقي 6 3
2-شبيبة المنازه 3 2
--نجم حلق الوادي 3 2
--النجم الرادسي 3 2
5-الزهراء الرياضية 3 3

المجوعة الثانية
قاعة بئر شلوف نابل (دون حضور الجمهور)
الملعب النابلي-شبيبة القيروان 80-83
الاحد 1 اكتوبر 2023
قاعة اولمبي سوسة س16
النجم الساحلي-الاتحاد المنستيري

الترتيب
1-الملعب النابلي 4 3
--شبيبة القيروان 4 2
3-الدالية الرياضية بقرمبالية 3 2
-النجم الساحلي 3 2
5-الاتحاد المنستيري 1 1



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