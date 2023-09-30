كاس الجامعة التونسية لكرة السلة(الجولة3): النتائج والترتيب

في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب مباريات الجولة الثالثة من منافسات كاس الجامعة التونسية لكرة السلة بمجموعتيها الاولى والثانية التي دارت مساء اليوم السبت :
المجموعة الاولى
قاعة قرمبالية (دون حضور الجمهور)
المجموعة الاولى
قاعة قرمبالية (دون حضور الجمهور)
النادي الافريقي-نجم حلق الوادي 84-62
قاعة الزهراء (دون حضور الجمهور)
الزهراء الرياضية-النجم الرادسي 00-20
الترتيب
1-النادي الافريقي 6 3
2-شبيبة المنازه 3 2
--نجم حلق الوادي 3 2
--النجم الرادسي 3 2
5-الزهراء الرياضية 3 3
المجوعة الثانية
قاعة بئر شلوف نابل (دون حضور الجمهور)
الملعب النابلي-شبيبة القيروان 80-83
الاحد 1 اكتوبر 2023
قاعة اولمبي سوسة س16
النجم الساحلي-الاتحاد المنستيري
الترتيب
1-الملعب النابلي 4 3
--شبيبة القيروان 4 2
3-الدالية الرياضية بقرمبالية 3 2
-النجم الساحلي 3 2
5-الاتحاد المنستيري 1 1
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