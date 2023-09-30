كاس الجامعة التونسية لكرة السلة(الجولة3): النتائج والترتيب

في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب مباريات الجولة الثالثة من منافسات كاس الجامعة التونسية لكرة السلة بمجموعتيها الاولى والثانية التي دارت مساء اليوم السبت :



المجموعة الاولى

قاعة قرمبالية (دون حضور الجمهور)



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النادي الافريقي-نجم حلق الوادي 84-62

قاعة الزهراء (دون حضور الجمهور)

الزهراء الرياضية-النجم الرادسي 00-20



الترتيب

1-النادي الافريقي 6 3

2-شبيبة المنازه 3 2

--نجم حلق الوادي 3 2

--النجم الرادسي 3 2

5-الزهراء الرياضية 3 3



المجوعة الثانية

قاعة بئر شلوف نابل (دون حضور الجمهور)

الملعب النابلي-شبيبة القيروان 80-83

الاحد 1 اكتوبر 2023

قاعة اولمبي سوسة س16

النجم الساحلي-الاتحاد المنستيري



الترتيب

1-الملعب النابلي 4 3

--شبيبة القيروان 4 2

3-الدالية الرياضية بقرمبالية 3 2

-النجم الساحلي 3 2

5-الاتحاد المنستيري 1 1



