حجز ما يقارب 4 أطنان من الفارينة والسميد بمخزن عشوائي بالمنستير

حجز فريق المراقبة الاقتصادية بالمنستیر، السبت، زهاء 2ر1 طنا من مادة السمید و 7ر2 طنا من مادة الفرینة الرفیعة نوع PS-7، تعمّد شخص وضعها في مخزن عشواٸي بمدینة قصر هلال لصنع وبیع الخبز.



وأكدت وزارة التجارة وتنمية الصادرات، في بلاغ لها، السبت، استدعاء الشخص المذكور وتحریر محضر بحث یتعلق بمسك منتوجات مدعمة بطرق تخالف التراتیب الجاري بها العمل من الجهات المختصة في انتظار تأمين القیمة المالیة للمحجوز في الخزینة العامة للدولة.

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