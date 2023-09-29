رابطة الأبطال الافريقية: الترجي في طريق مفتوح نحو دور المجموعات.. ومهمة صعبة تنتظر النجم في المغرب

يواجه الترجي الرياضي التونسي غدا السبت بملعب حمادي العقربي برادس فريق الديوانة البوركيني لحساب إياب الدور الثاني لمسابقة رابطة ابطال افريقيا في سعي لاستكمال رهان يبدو في المتناول من اجل العبور الى دور المجموعات.



وسيخوض أبناء المدرب معين الشعباني اللقاء بأسبقية معنوية في طريقهم نحو التأهل لدور المجموعات، وذلك بعد الفوز في مباراة الذهاب في كوت ديفوار بنتيجة هدف دون رد.





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وستكون المباراة فرصة لعدد من اللاعبين لإثبات جدارتهم بتقمص زي الأحمر والأصفر خصوصا منهم المنتدبين الجدد خلال الميركاتو الصيفي.



وسيسعى زملاء لاعب الخبرة ياسين مرياح، ، الى استغلال جميع الفرص التهديفية الممكنة سواء من الكرات الثابتة أو من البناء الهجومي مع توخي الحذر من سعي البوركينيين لاحداث المفاجاة.



وتبدو حظوظ الترجي الرياضي التونسي وافرة للفوز بنتيجة المباراة، لا سيما وأنّ الفريق يعيش في فترة انتعاشة تمظهرت مؤخرا بصدارته لجدول ترتيب المجموعة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى اثر انتصاره الأحد الماضي على النادي الصفاقسي خارج ميدانه بنتيجة 1 – 0 .



ولئن كانت جميع المؤشرات تدل على أنّ شيخ الأندية التونسية سيكون أمام طريق سالكة و معبدة نحو دور المجموعات، لفارق الإمكانيات بين الفريقين من ناحية ولأسبقية نتيجة مباراة الذهاب من ناحية أخرى، فان الترجي يبقى مدعوا للحيطة من المفاجات غير السارة، خاصة وأنّ الفريق البوركيني يمتلك لاعبيين مهاريين بمقدورهم صنع الفارق على غرار الثلاثي "كليمنت بيترويبا" و "مايكل ايبه" و "سيري مامادو"، فضلا على أنّ عنصر الضغط سيكون مسلطا أكثر على الترجي الرياضي التونسي لكونه يبقى دائما من أبرز المرشحيين للتتويج بأمجد الكؤوس الافريقية.

وسيدير اللقاء الذي ينطلق على الساعة الخامسة مساء بملعب حمادي العقربي برادس الحكم الأثيوبي باملاك تيسيما.



ومن ناحية أخرى سيكون الممثل الثاني لكرة القدم التونسية النجم الرياضي الساحلي غدا أمام مهمة صعبة للعودة بورقة التأهل لدور المجموعات، من المغرب ، رغم فوزه في مباراة الذهاب بسوسة على الجيش الملكي المغربي بنتيجة هدف دون رد.



وينتظر أن يسعى أبناء المدرب عماد بن يونس الى احكام التصرف في المباراة بأسلوب ناجع بحثا عن المحافظة على أسبقية نتيجة مباراة الذهاب، خصوصا وأنّ لقاء سوسة أثبت أنّ الفريق المغربي يتفوق على النجم الرياضي الساحلي فنيا و بدنيا وكان الأقرب للفوز بالمباراة.



وسيحاول زملاء الحارس علي الجمل عدم قبول أهداف والاعتماد على الهجمات المعاكسة و على عنصر المباغتة، خصوصا في الشوط الأول، من أجل زيادة منسوب الثقة لدى اللاعبين، لا سيما و أنّ الجيش الملكي يمتلك أقوى الخطوط الهجومية في مسابقة رابطة الأبطال الافريقية لهذا العام بـ 8 أهداف ، ويتصدر جدول ترتيب البطولة المغربية بعد 4 جولات تمكن خلالها خطه الأمامي من هز شباك الخصوم في 10 مناسبات، آخرها الفوز على نهضة الزمامرة 3 – 1 و مولدية وجدة 3 – 0.



وستقام المباراة في ملعب مراكش على الساعة السابعة والنصف مساء تحت إدارة الحكم البورندي باسيفيك ندابيهاونيمانا .