Babnet

بطولة مصر - حمدي النقاز يضع الاسماعيلي على سكة الانتصار امام الاتحاد السكندري

Publié le Jeudi 28 Septembre 2023 - 19:46 قراءة: 0 د, 48 ث
      
ساهم المدافع التونسي حمدي النقاز في فوز فريقه الاسماعيلي على ضيفه الاتحاد السكندري 3-1 بتسجيله الهدف الاول في المباراة التي اقيمت اليوم الخميس لحساب الجولة الثانية لبطولة مصر لكرة القدم.
وبادر حمدي النقاز بافتتاح التسجيل منذ الدقيقة السابعة من ركلة جزاء قبل ان يدرك الاتحاد السكندري التعادل عن طريق جوب مابولولو في الدقيقة 30. وافتك الاسماعيلي مجددا التقدم عبر عبد الرحمام مجدي في الدقيقة 38 قبل ان يوسع التوغولي ياو انور الفارق في الدقيقة 51.
وهو الفوز الاول للاسماعيلي في بطولة هذا الموسم مقابل الخسارة الاولى للاتحاد السكندري ليتساوى الفريقان برصيد 3 نقاط لكل منهما.

...





تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 274049


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
الخميس 28 سبتمبر 2023 | 13 ربيع الأول 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:36
18:10
15:34
12:17
06:12
04:45
الرطــوبة:
% 78
Babnet
Babnet29°
23° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet20°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
29°-20
29°-20
29°-20
28°-20
28°-21
  • Avoirs en devises
    26600,0

  • (28 sept)
  • Jours d'importation
    117
  •              1 € = 3,35747 DT        1$ =3,17124 DT
  • Solde Compte du Trésor   (28 sept)   601,0 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Hashtag Media

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*