بطولة مصر - حمدي النقاز يضع الاسماعيلي على سكة الانتصار امام الاتحاد السكندري

ساهم المدافع التونسي حمدي النقاز في فوز فريقه الاسماعيلي على ضيفه الاتحاد السكندري 3-1 بتسجيله الهدف الاول في المباراة التي اقيمت اليوم الخميس لحساب الجولة الثانية لبطولة مصر لكرة القدم.

وبادر حمدي النقاز بافتتاح التسجيل منذ الدقيقة السابعة من ركلة جزاء قبل ان يدرك الاتحاد السكندري التعادل عن طريق جوب مابولولو في الدقيقة 30. وافتك الاسماعيلي مجددا التقدم عبر عبد الرحمام مجدي في الدقيقة 38 قبل ان يوسع التوغولي ياو انور الفارق في الدقيقة 51.

وهو الفوز الاول للاسماعيلي في بطولة هذا الموسم مقابل الخسارة الاولى للاتحاد السكندري ليتساوى الفريقان برصيد 3 نقاط لكل منهما.





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"الدراويش فريق جبار" 🔊



احتفال جنوني للاعبي وجماهير الإسماعيلي بعد هدف حمدي النقاز بمرمى الاتحاد 🔥 pic.twitter.com/PVY1SVQG7a — Kora Plus (@KoraPlusEG) September 28, 2023



"حلوة السمسمية.. اعزف ومتعنا" 🎼



"كتالوج" حمدي النقاز يصنع.. وياو أنور يسجل ثالث أهداف الإسماعيلي بمرمى الاتحاد ويشعل المدرجات 🔥 pic.twitter.com/xCv3VTMlVk — Kora Plus (@KoraPlusEG) September 28, 2023