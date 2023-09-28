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امل حمام سوسة يفوز وديا على النفيضة الرياضية بخماسية نظيفة

Publié le Jeudi 28 Septembre 2023 - 18:45 قراءة: 0 د, 29 ث
      
فاز امل حمام سوسة على النفيضة الرياضية بخماسية نظيفة في المباراة الودية لكرة القدم التي اقيمت اليوم الخميس بملعب بوعلي الحوار بحمام سوسة.
وجاءت خماسية امل حمام سوسة عن طريق نور ماني (55) وعبد الله مكادة (65 و75) وحمدي الزوالي (68) وأحمد بن سعيد (78).
ويواجه امل حمام سوسة في مستهل مشواره ببطولة الرابطة المحترفة الثانية مضيفه سبورتينغ بن عروس يوم السبت 7 اكتوبر القادم ضمن منافسات المجموعة الاولى التي تضم ايضا هلال مساكن والنجم الرادسي وجندوبة الرياضية ومستقبل وادي الليل والنادي القربي والقلعة الرياضية وشبيبة القيروان وشبيبة العمران ونادي حمام الانف وجمعية اريانة ومرجان طبرقة.

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